Pensione a 70 anni per gli statali ma con tetto alle assunzioni | ipotesi per la Manovra 2025

(Di martedì 10 settembre 2024) Va delineandosi con maggiore nitidezza l’di mandare ini dipendenti pubblici a 70, su base volontaria e dietro incentivi per rimanere al lavoro. Il personale della pubblica amministrazione potrà restare in servizio fino a 70per attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti. Scopo dell’iniziativa è quello di contenere la spesa previdenziale e di trattenere in servizio le professionalità più meritevoli, al fine di realizzare una sorta di staffetta generazionale fra le vecchie e le nuove generazioni di dipendenti. L’, che prevede un, è stata avanzata dal ministro della Pa Paolo Zangrillo nel corso del Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio.La scelta di trattenere al lavoro il personale spetterà in primis alla singola amministrazione e poi al diretto interessato.