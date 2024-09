Parthenope il nuovo film di Paolo Sorrentino dal 19 al 25 settembre al The Space Cinema di Roma Moderno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) DA GIOVEDÌ 19 A MERCOLEDÌ 25PRESSO THEDIIN ANTEPRIMA A MEZZANOTTE ILCAPOLAVORO DI” Da giovedì 19 a mercoledì 25Thediproietterà in anteprima la nuova opera di, “”, tutti i giorni in programma alle 23:50. Inoltre, giovedì 19 lo spettacolo avrà il costo di € 3,50, aderendo all’iniziativa “in festa”. Ilè stato presentato in concorso per la Palma d’Oro al festival di Cannes, dove ha ottenuto il plauso generale della critica per lo stile inconfondibile del regista e per la bellezza del ritrattotografico di Napoli. Il titolo è dedicato a, incantevole giovane nata dalle acque, che seduce ogni uomo che incontra, incluso il fratello Armando, suo primo amore.