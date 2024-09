Padre madre e figlia trovati morti in un casolare a Perugia L’allarme del fidanzato della 39enne e la testimone | Ho sentito degli spari sabato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Tre corpi senza vita nel giardino di unin campagna, alla periferia a nord-est diin zona Fratticciola Selvatica. Si tratta di un uomo di 69 anni, una donna di 66 e ladi 39,con ferite d’arma da fuoco esplosi da un fucile da caccia rinvenuto accanto al corpo dell’uomo. Una strage in ambito familiare sulla quale devono ora far luce gli investigatori coordinati dalla Procura del capoluogo umbro. L’ipotesi iniziale è che si sia trattato di un omicidio-suicidio, ma la dinamica deve essere ancora ricostruita con precisione. Secondo quanto ricostruito finora, a dareè stato il. L’uomo non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha deciso di andare a vedere neldi famiglia, dove la compagna non viveva ma si recava spesso e aveva effetti personali.