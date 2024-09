Nuovo anno scolastico il messaggio del Vescovo Aiello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ai bambini, ragazzi, adolescenti e giovani della nostra Diocesi va il mio pensiero ed il mio augurio allo scoccare dell’inizio del. In forma sparsa, nei giorni di questa settimana, i vari Istituti aprono i battenti agli alunni: non è un negozio che si apre, ma un otium, un tempo bello e avvincente in cui vagare perdendosi tra un verso e un teorema, tra un filosofo ed uno scienziato, tra un sogno e un bisogno, tra vele e timoni, tra passioni e visioni”. E’ questo ildeldi Avellino, Arturoin occasione del. “La Scuola è un viaggio per il mondo dove ciascuno cerca il suo vero io e gli altri, un pellegrinaggio verso Itaca, la patria perduta e sognata da raggiungere in una corsa ad ostacoli, o una caccia al tesoro, come Ulisse.