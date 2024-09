Morta Clio Bittoni la moglie dell' ex presidente Napolitano | aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo una lunga malattia èquesta sera a 89Maria'exa Repubblica Italiana Giorgio, scomparso il 22 settembre di un anno fa. Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 10 novembre 1934, avvocataa Legae Cooperative, l'ex first lady è stata sposata col l'ex capoo Stato per 64. Dalla loro unione sono nati due figli, Giove Giulio. Lalasciò l'incarico alla Legae Cooperative quando il marito venne elettoa Camera. Su tale scelta, in seguito raccontò: "Lasciai perché mi sembrava inopportuno rimanere, essendo le mie controparti le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale".