Monaco sul duello Sinner-Alcaraz | La costanza dell’italiano è nettamente superiore

(Di martedì 10 settembre 2024) Janniksi è imposto come il numero 1 incontrastato: l’altoatesino ha trionfato allo US Open 2024 con una cavalcata eccezionale, nella quale ha mostrato la superiorità rispetto a tutta la concorrenza. Si tratta del suo secondo Slam della stagione e della carriera, che lo consolida ulteriormente alla prima posizione del ranking ATP. Ora arriverà il finale di stagione, ma a prescindere si tratterà di un 2024 da ricordare per l’azzurro. Durante la trasmissione Tennismania, approfondimento sul tennis condotto da Dario Puppo, è intervenuto il giornalista e opinionista di Eurosport Guidoa commentare questo trionfo: “Consta diventando facile fare i pronostici e questo dà la dimensione di quanto sia diventato forte, stabile e solido. Ieri (domenica, ndr) ha fatto molta strada, ha corso tanto rispetto al suo avversario.