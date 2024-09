Milan Malick Thiaw e Alvaro Morata si allenano a parte Le ultime in vista del Venezia

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 10 settembre 2024)si sono allenati ancora aello: ecco lesulle loro condizioni indelIlsi prepara indel prossimo impegno in campionato che sarà a San Siro con il. Come stanno gli infortunati? Nella giornata di allenamento di lunedì 9 settembre, entrambi i rossoneri hanno svolto lavoro personalizzato in quel diello. L’attaccante spagnolo, però, sta bruciando le tappe dopo aver rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale nella gara contro il Torino. Il centrale tedesco, invece, sta recuperando da una distorsione alla caviglia. Le sensazioni, però, sono positive e sia il capitano della Spagna che il difensore dovrebbero farcela per recuperare indella gara con il. Recuperare per la panchina è un conto, giocare o esser schierati dall’inizio è un altro.