La Vuelle scende in piazza per il bagno di folla

(Di martedì 10 settembre 2024) Venti giorni all’alba di un altro mondo. Quello dell’A2. Perché è iniziato il conto alla rovescia per la formazione di Pino Sacripanti: domenica 29 si aprono le danze: palle a due sul campo di Nardò. Venti giorni per uscire dai carichi di lavoro e venti giorni anche per capire quali sono i migliori equilibri che si possono avere in campo e sistemare anche bene la difesa. La Carpegna Prosciutto da una settimana ha iniziato ad allenarsi nell’arena centrale del PalaVitri per le rifiniture in attesa dell’ultimo test e cioè il torneo di Sansepolcro dovein campo sabato alle 18 contro Avellino. Allenarsi sul campo centrale non è secondario anche per gli stessi giocatori: un conto è giocare ed allenarsi dentro una ‘palestra’ un altro paio di maniche è allenarsi dentro un’arena di 11mila posti.