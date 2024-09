Il blitz della Maceratese | Ripresa da incorniciare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "È solo un primo passo". È soddisfatto Matteo Possanzini, allenatore, che guarda avanti ben consapevole del lungo cammino da compiere. I biancorossi hanno vinto a Urbania una partita difficile contro una squadra competitiva. "Abbiamo affrontato – aggiunge – un avversario forte, non si deve dare per scontato che ladebba sempre dominare la scena. C’è un motivo se tante realtà non hanno vinto a Urbania". Il tecnico biancorosso si sofferma sulla gara. "Meglio loro nel primo tempo, sono ripartiti bene, noi siamo stati bravi e anche un po’ fortunati. Nellaabbiamo controllato il gioco senza concedere nulla ai padroni di casa". Il gol porta la firma di Cognigni e l’attaccante è un valore aggiunto perché su quella rete ha fatto una grande giocata.