Fenerbahce Kostic si presenta | Qui per il mio amico Tadic e per Mourinho

(Di martedì 10 settembre 2024) “Volevo trasferirmi alsin dal primo giorno. Sono davvero entusiasta, darò il massimo per il club e i tifosi“. Queste le prime parole di Filip, che ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Turchia. “Le ragioni principali che mi hanno spinto a venire qui sono la presenza di Dusane di José. Il primo è uno dei miei migliori amici: abbiamo trascorso tanto tempo insieme in nazionale e ho sempre voluto giocare con lui in un club. La possibilità di farlo in questo grande club mi riempie di felicità e spero che potremo vincere insieme.invece è, a mio avviso, uno dei migliori allenatori al mondo e lavorare con lui sarà un grande piacere“.si: “Qui per il mioe per” SportFace.