F1 rivoluzione Aston Martin | ufficiale l’arrivo di Adrian Newey Avevo bisogno di una sfida | sarà anche azionista della scuderia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)in Formula 1. L’piazza il colpoe pone fine alla telenovela dell’estate. “Lawrence Stroll (proprietario del team) mi ha convinto a venire qua. Ci conosciamo da anni, è molto persuasivo per viasua passione, del suo impegno e del suo entusiasmo“. Non solo technical managing partner,del team di Silverstone: “Lo stile di Lawrence nella Formula 1 moderna è unico. Non mi era mai stato offerto di esseree partner di un team”, ha dichiarato in conferenza stampa. Il nuovo progettista entrerà a far parte ufficialmente del team a partire da marzo 2025, ma il suo lavoro si concentrerà principalmente nella creazionemonoposto del 2026, anno in cui cambieranno i regolamenti tecnici.