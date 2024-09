Di cosa parla il film Maledetta Primavera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 10 settembre 2024)diretto nel 2020 da Elisa Amoruso, è liberamente tratto dal romanzo Sirley, scritto dalla stessa regista. Al centro della vicenda c’è la famiglia di Nina, una ragazzina di tredici anni. La sua quotidianità è piuttosto problematica. I genitori litigano spesso, il fratello minore Lorenza ha dei frequenti attacchi d’ira e, come se non bastasse, sono costretti a trasferirsi dal centro di Roma ad un quartiere dormitorio della periferia. In poco tempo, dunque, si trova a perdere qualsiasi tipo di riferimento che, fino a quel momento, avevano reso la sua vita più sopportabile. A peggiorare la situazione, poi, subentra anche un ambiente scolastico completamente diverso da quello frequentato fino a quel momento.