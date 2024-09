Decine di civili palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano a Khan Younis

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) Almeno quaranta personestate uccise nel Sud di Gaza e altre(circa sessanta)rimaste ferite negli attacchi israeliani su una zona designata come «sicura», ha fatto sapere l’autorità di protezione civile gestita da Hamas. L’esercitosostiene di aver colpito «i terroristi di Hamas» e di «aver protetto i», mentre fonti mediche e mediaparlano didi vittime colpite in un accampamento di tende. L’aereo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella zona di Al Mawasi, piccola città costiera nel sud della Striscia, vicina aYunis, dove si trovano migliaia disfollati. I funzionari militari di Tel Avivv hanno dichiarato di aver attaccato un centro operativo appartenente ai combattenti di Hamas, specificando di aver adottato misure per mitigare il rischio di colpire i