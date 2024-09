Creato il sangue universale | cos’è e perché cambierà la storia della medicina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Potremo dire addio al problemascarsa disponibilità di, specie dei gruppi più rari e difficili da trovare, quando a un paziente necessita una trasfusione. Soprattutto in quelle occasioni, come gli incidenti, in cui l’intervento salvavita è particolarmente urgente. Un team di ricercatori internazionali, infatti, è riuscito a sintetizzare il cosiddetto ““: un plasma completamente neutro, tanto da superare non solo l’incompatibilità fra gruppi sanguigni, ma addirittura quello fra specie differenti. LA RICERCA “SARNAS” Questo grazie al fatto che è stato progettato per impedire l’attivazione del sistema immunitario. I risultatiricerca sono stati pubblicati su Pnas, una autorevole rivista scientifica.