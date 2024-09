Con il ritorno a scuola ecco l’orario invernale e le nuove tessere di abbonamento elettroniche di Kyma Mobilità

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 10 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoDa lunedì 16 settembre, in concomitanza con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico in Puglia, entra in vigore il nuovo orarioscolastico di(già disponibile sul sito www.mobilita.it) con molte novità, tra cui le numerosecorse per gli studenti. Durante gli orari di maggiore flusso, infatti, è stato predisposto sia il potenziamento delle linee esistenti, sia l’attivazione di“corse scolastiche” da/per la città sulle principali direttrici: Paolo VI, Statte, Lama e i capolinea di Pezzavilla, Saturo/Leporano e Sanarica/San Donato. Molte scuole del territorio stanno anticipando l’inizio dell’anno scolastico, e per questosta predisponendo delle corse speciali “bis” per far fronte all’esigenza in questi giorni, anche utilizzando gli autosnodati con maggiore capienza. Il Presidente di, Avv.