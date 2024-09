Che fine ha fatto la società americana creata da Draghi e scoperta dal Fatto Quotidiano? E’ stata chiusa Ecco la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Chehalada Marioper intestarle la sua magione londinese molti anni fa? SuperMario ha appena presentato le sue ricette per l’Europa e qualcuno avrebbe potuto tirar fuori il tema della necessità di lottare contro le strutture fiscali internazionali finalizzate al risparmio delle tasse e all’erosione del gettito dell’erario europeo. E magari qualcuno avrebbe potuto rinfacciare al grande saggio europeo quella vecchiadella famigliain Georgia, una sorta di paradiso fiscale a stelle e strisce. Lageorgiana, che avrebbe rischiato di essere un brutto biglietto da visita per SuperMario d’Europa, non c’è più. Lamade in Usa èdalormai tre anni fa. Nel frattempo qualcosa è accaduto: un anno dopo il nostro articolo che ne segnalava l’esistenza, lamade in Georgia ha chiuso i battenti.