C' è il G7 del Lavoro e Cagliari si blinda

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - Divieti di transito e sosta non solo attorno alla prefettura, sede dell'evento, ma anche vicino al porto sono previsti ain vista del G7, in programma questa settimana dall'11 al 13 settembre prossimi. Gli uffici di piazza Palazzo, sede della prefettura, resteranno chiusi al pubblico il 12 e 13 settembre, mentre saranno operativi quelli di viale Buoncammino, dove sarà provvisoriamente trasferito l'Ufficio di protocollo generale, aperto in quei due giorni dalle 9 alle 13. Are l'area del quartiere storico di Castello, dove si trova il palazzo Regio sede della prefettura, sono due ordinanze dirigenziali del Comune, pubblicate il 4 e il 5 settembre scorsi.