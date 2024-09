Calcio | Serie A giovani in rampa di lancio | quali i più promettenti?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Il campionato è iniziato da tre partite e, adesso, tutte le squadre hanno lasciato campo libero alle varie nazionali che, dopo i tornei continentali estivi, si sono riprese la scena per questi dieci giorni che hanno mandato (e ancora manderanno) in campo diverse e importanti partite. Tempo di riflessione, quindi, in ogni club calcistico che al termine delmercato sta valutando tutto il materiale umano messo a disposizione dei rispettivi allenatori. Una delle tematiche più importanti (e futuribili) riguarda certamente ilanciati, già, nel torneo diA.sono i prospetti più interessanti da visionare con attenzione tra gli Under 20 e gli Under 21 del nostro massimo torneo di? Ecco una piccola lista.