Andrea Galimberti e Sara Stefanelli morti insieme sul Monte Bianco a 4 500 metri | Inseguivano un sogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Aosta – La speranza in vetta alsi è spenta nel pomeriggio, quando dopo tre giorni di maltempo l’elicottero del Peloton de la gendarmerie d’haute montagne di Chamonix è riuscito a prendere il volo. Durante i sorvoli i soccorritori sono riusciti a distinguere le sagome di, 53 anni imprenditore di Cabiate in provincia di Como, e di, 41 anni, medico, che da Genova si era trasferita a Milano e lavorava in un clinica geriatrica. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati a 4.500di quota, nella zona del Mur de la Cote, un pendio ghiacciato particolarmente ripido che porta alla vetta del, sul versante francese.