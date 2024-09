Altro che governo indebolito I numeri che parlano chiaro | il sondaggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Caso Boccia-Sangiuliano ininfluente: la fiducia degli italiani resta salda in Giorgia Meloni e i nuovi sondaggi del lunedì continuano a premiare i partiti di. Lieve aumento di preferenze per il Partito Democratico, stabile Conte (in piena guerra con Grillo). È questo il quadro dell'ultima rilevazione di Swg per Enrico Mentana e il suo Tg La 7. Partiamo dal centrodestra: nonostante la settimana complicata culminata con le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, Fratelli d'Italia rimane ampiamente primo partito e perde appena lo 0,2% rimanendo sopra la quota del 30%. Antonio Tajani può esultare: Forza Italia cresce ancora e si attesta all'8,5% (+0,1%). Sorride meno Matteo Salvini con la Lega che perde lo 0,2% e rimane al'8,3%. Situazione differente invece nel centrosinistra: Elly Schlein guadagna lo 0,2%; la sua rimane la principale forza delle opposizioni con il 22,5%.