WWE | Cody Rhodes difenderà il titolo con una nuova stipulazione al WWE Live Event di Manchester

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024) È stata aggiunta una grandealla prossima difesa deldiil, affrontando Solo Sikoa in un Bull Rope Match il 16 ottobre in occasione del WWE, Regno Unito., affronterà questa sfida mentre anche Guntheril World Heavyweight Championship in uno Street Fight, e Bayley tenterà di conquistare il WWE Women’s Championship contro Nia Jax. Solo Sikoa ha affrontatoper ila SummerSlam il mese scorso, ma Roman Reigns è intervenuto colpendo Sikoa con una Spear, permettendo adi mantenere il. Questo venerdì, a SmackDown,e Sikoa si sfideranno di nuovo in un Steel Cage match con ilin palio.