Ue | P De Luca ‘Draghi traccia strada ambiziosa per rilancio progetto’

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Il rapporto Draghi segna uno spartiacque decisivo per il futuro della Ue: una maggiore integrazione con scelte più coraggiose”. Lo scrive in una nota Piero De, capogruppo del Pd in commissione politiche europee.“Senza cambiamenti radicali il progetto europeo rischia di spegnersi e di non riuscire più a garantire valori e diritti fondamentali che ne sono il fondamento. Mario Draghilaper impedire il collasso della UE che deve essere capace di guardare un orizzonte più lontano. Non è possibile recuperare competitività senza un massiccio piano di investimenti, almeno 800 miliardi l’anno, che consentano all’Europa di non restare indietro rispetto agli Stati Uniti e alla Cina.