Trianon Viviani Ritornano gli esercizi di fantasia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dal 17 settembre al 23 ottobre diciassette spettacoli per l’infanzia e le famiglie nella rassegna curata dai Teatrini Ilpresenta la nuova edizione di “di”, la rassegna teatrale per l’infanzia e le famiglie curata dai Teatrini. Dal 17 settembre al 23 ottobre, il teatro ospiterà diciassette spettacoli, presentati da alcune fra le migliori compagnie italiane del settore. La rassegna – il cui titolo prende spunto da un fortunato libro di Gianni Rodari – offre un ricco panorama di storie e personaggi, mettendo in scena le fiabe raccolte da Italo Calvino, le storie fantastiche dello stesso Rodari, le favole di Esopo, Fedro, La Fontaine e quelle di Basile, Perrault, fratelli Grimm e Andersen.