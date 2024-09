Stramaccioni | Dimarco rammarico dell’Europeo Bastoni certezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Andreaha analizzato le prestazioni dei giocatori dell’Inter sulla Rai. Prima ha trattato la giocata di Federico, poi ha fatto notare la posizione di Alessandro. GIOCATA – Israele-Italia ha visto protagonisti ancora i giocatori dell’Inter. Tra questi l’assist-man del primo gol di Davide Frattesi, Andreaha descritto la giocata: «è un’evoluzione moderna, un giocatore sull’esterno con un piede così rappresenta un’uscita per la manovra. Permette di avere un cross, un assist, un tiro. Questo di oggi è un gioiello per Frattesi, la palla è forte e veloce e l’unico modo per segnare è spizzarla con il pettorale come ha fatto il centrocampista.ha fatto una giocata di grande livello, il passaggio era anche a effetto».