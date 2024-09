Sono australiana e mi hanno rubato il passaporto a Roma | l’ambasciata me lo ha rifatto il 24 ore ma ho comunque speso un sacco di soldi Vi dico perché | il video virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si chiama Stephanie, su TikTok è una creatorconosciuta come Stephadiy. La storia che ha raccontato sul popolare social riguarda una sua vacanza in Italia ma soprattutto, un furto subito. Vittima dei borseggiatori della metro, la ragazza si è ritrovata senzae si è subito rivolta al: “Cimesso 48 ore per farmene uno di emergenza,stati veloci”. Tutto è andato per il verso giusto dopo la disavventura della metro? No. Intantoin ogni caso e nonostante la velocità del, Stephanie ha perso il volo e ha dovuto ricomprare un altro biglietto e poi“non mi facevano partire con undi emergenza”, ha detto lei stessa.