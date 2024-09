Salem' s Lot | il nuovo adattamento modificherà radicalmente il finale originale SPOILER

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024)'s Lot In arrivo su Max l'ultimo, in ordine di tempo, da Stephen King.'s Lot ripoterà sul grande schermo il classico Le notti diin tempo per Halloween (negli USA), ma i fan del romanzo si preparino. Secondp quanto anticipato, ilverrà stravolto. Secondo quanto anticipato da EW, lo scontrotra Ben Mears e i suoi alleati e l'antico vampiro Kurt Barlow e i suoi servitori non morti si svolgerà in modo molto diverso rispetto alla versione kinghiana. Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere di's Lot Come scrive EW, questa versione di