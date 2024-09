Sacripanti | Dieci squadre di livello Noi vogliamo entrare nei playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sulla strada del rientro, Pino. Sulla strada per Pesaro senza soste nella sua Cantù. Rientro con in testa una serie di indicazioni dopo il quadrangolare di Lignano Sabbiadoro. "Direi che il primo confronto con Forlì è stata una partita vera e importante contro una squadra forte e attrezzata che da anni ha lo stesso allenatore. Abbiamo iniziato molto bene il primo quarto ma poi nella seconda frazione, quando abbiamo preso il break, ho cambiato quintetto proprio perché in questo momento siamo in fase di studio tenendo anche conto che ci sono giocatori più avanti rispetto ad altri per cui bisogna osservare le varie situazioni per fare anche delle valutazioni". Perché? "Ho bisogno di capire lo stato di forma dei singoli e organizzare anche i giochi. Inoltre non si possono forzare le situazioni anche sotto il profilo atletico per cui le rotazioni devono essere alte.