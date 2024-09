Perché la nazionale di calcio di Israele fa parte dell’UEFA?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ladidiaffronterà stasera l’Italia nel secondo match della UEFA Nations League. Un torneo per squadre nazionali, che si gioca a cadenza biennale, riservato alle federazioni affiliate alla UEFA, ovvero l’Unione delle federazioni calcistiche europee. L’affiliazione diall’UEFA e quindi lacipazione delle squadre israeliane a tutte le competizioni continentali ha ragioni storiche precise. Pur non trovandosi geograficamente in Europa, ma nel continente asiatico,ha chiesto e ottenuto questo cambio. In origine infatti ladella Stella di Davidcipava all’Asian Football Confederation. Poi, nel 1974, a causa del conflitto arabo-israeliano diverse squadre si sono rifiutate di affrontarla.