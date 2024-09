Matelica Il ritorno in Eccellenza è vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) 1 OSIMANA 0 : Ginestra, Rosolani, Wahi, Aquila, Lucarini, Mistura, Gabrielli (47’ st Gashi), Frulla, Iori (43’ st Zappasodi), Veneroso (34’ st Antonioni), Strupsceki. A disposizione: Ripani, Merli, Montella, Giovannini, Amico, Stroppa. All. Santoni. OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Bellucci (31’ st Mosquera), Borgese, Patrizi, Sasso (40’ st Mafei), Micucci (39’ st Calvigioni), Bambozzi (23’ st Fermani), Minnozzi, Buonaventura, Bugaro (31’ st Gigli). A disposizione: Cingolani, Calvigioni, Marchesini, Colonnini, Mercanti. All. Labriola. Arbitro: Latuga di Pesaro. Reti: 19’ st Iori. Note: spettatori 400 circa. Angoli 7-1 per gli ospiti. Ammoniti: Gabrielli, Iori; Falcioni, Buonaventura, Bambozzi, Patrizi e Sasso. Ilbagna con un successo il suoin