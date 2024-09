Marattin lascia Italia Viva | Con convinzione dico No al campo largo Presto decine di dirigenti lasceranno il partito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Con forte dispiacere personale ma altrettanto convincimento annunciamo il nostro addio alla comunità politica di”. Lo ha detto il deputato Luigiin una conferenza stampa alla Camera con 4locali di. “Per molti di noi è la fine di un periodo molto lungo, personalmente di 15 anni, al fianco di Matteo Renzi”. Non è mancata qualche frecciata indirizzata proprio a Renzi: “Non condividiamo la scelta fatta e compiuta dalla dirigenza didi aderire al. Non lo condividiamo nel metodo e non lo condividiamo nel merito” L'articolo: “ConNo aldiil” proviene da Il Fatto Quotidiano.