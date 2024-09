Manovra maggioranza | sarà seria con stop a bonus PSB entro il 20

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (askanews) – Unache“nel solco di una politica di bilancioed equilibrata” che porrà fine alla stagione deie che partirà con la presentazione del Piano strutturale di medio termine confermatail termine fissato per il 20 settembre. E’ quanto riferito in una nota dei leader del cdestra diffusa al termine dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Appuntamento che si punta a far diventare di routine, almeno ogni due settimane fino alla chiusura della legge di bilancio, per coordinare a livello politico l’iter della