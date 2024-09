LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si comincia per davvero con Orient Express-Ineos poi Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.8sorpassa subito di forza: entrambe le barche procedono verso il lato destro. 14.18 Partenza alla pari, maarriva con più velocità . 14.17 I francesi sono un po’ in anticipo, devono poggiare. 14.17si mette all’inseguimento dei francesi. Questa partenza sarà determinante. 14.16entra da sinistra nella fase di pre-partenza;Britannia da destra. 14.15 CI SIAMO! 3 minuti alla partenza traBritannia! Siper. 14.14 Adesso vento tra 6,9 e 8,7 nodi. Non possono non farli partire! 14.13 4’30” alla partenza. Incrociamo le dita 14.10 Nuova partenza fissata alle 14.18. Un film già visto (e che ci accompagnerà ancora per tante settimane). 14.09 L’onda anche oggi è piuttosto sostenuta. Circa mezzo metro. 14.06 Niente da fare, arriva il primo rinvio.