La Promessa trame spagnole | Maria fa una clamorosa scoperta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un colpo di scena inaspettato sta per arrivare nelle prossime puntate LaFernandez troverà nel palazzo dei marchesi una valigia piena di soldi e non saprà a chi appartengono. Chi sarà il proprietario di quella piccola fortuna? Anticipazioni Latrova una valigia piena di soldi– rientrata alla tenuta dopo il rapimento subito da Valentin – farà una sconvolgente. Tutto inizierà quando Pia le chiederà di recarsi in soffitta a prendere alcune cose. La giovane cameriera eseguirà il suo incarico, ma giunta nella soffitta del palazzo avrà una gradita sorpresa. La donna troverà infatti una valigia contenente moltissimi soldi. Inizialmente stupita, Fernandez si chiederà a chi possano appartenere, ma deciderà di prenderli e non farne parola con nessuno.