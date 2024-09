Furiosa lite in famiglia in provincia di Latina | ferita la donna Le figlie piccole della coppia soccorse dai vicini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una mattinata di tensione e violenza ha sconvolto, nei giorni scorsi, un appartamento di Sabaudia, dove unadi coniugi ha trasformato un ennesimo litigio in un dramma sfociato in violenza. La, avvenuta sotto gli occhi delle loro tredi 8, 6 e 3 anni, ha visto larimaneree costretta a ricorrere alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Fiorini di Terracina, dove le è stata suturata unalacero-contusa al braccio. Urla disperate e intervento deiL’alterco, fatto di insulti, spintoni e violenza, non è stato un episodio isolato ma solo l’ultimo di una lunga serie di litigi esplosivi. Le urla disperate delle bambine hanno svegliato i, allarmati dalla situazione. Un residente ha dichiarato: “Non è la prima volta che assistiamo a queste scene, ma nessuno si sente di intervenire. Se continua così, finirà male”.