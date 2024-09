Francia Le Pen | Barnier è sotto sorveglianza lo giudicheremo sugli atti Tra un anno si rivoterà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Che cosa pensa dipremier e delle sue prime parole? “I primi interventi pubblici mi sembrano corrispondere all’uomo. Cioè dice di volere trovare un compromesso con l’insieme delle forze politiche. Ed è questo quel che attendiamo da un primo ministro. Abbiamo chiesto che il futuro premier rispettasse gli 11 milioni di elettori del Rassemblement national”. Così Marine Le Pen incontrando i giornalisti all’apertura del festival Hénin rétro per il suo rientro politico dopo l’estate. Gioca in casa, nel dipartimento del Pas-de-Calais dove, ricorda soddisfatta, “alle ultime elezioni abbiamo conquistato 10 seggi su 12”. Marine Le Pen:rispetti gli elettori di Rn Focus sul nuovo premier repubblicano designato da Macron che ha mandato in tilt la sinistra, che scende in piazza e grida al colpo di mano. C’è la sua manina dietro l’accordo stretto dall’inquilino dell’Eliseo? “No.