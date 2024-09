Forum quando inizia la nuova stagione con Annamaria Berbardini de Pace come giudice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Parte la 40esima edizione di. Lunedì 9 settembre 2024, alle ore 11,00 in diretta su Canale 5, torna uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. Nato il 29 settembre 1985, il celebre tribunale televisivo ha visto ben 9.908 puntate andare in onda e si avvicina al traguardo della decimillesima, prevista per gennaio 2025. Questo importante anniversario sarà celebrato con una clip speciale che ripercorrerà i momenti salienti della storia del programma, un viaggio attraverso i cambiamenti sociali, economici, religiosi e culturali che hanno plasmato l’Italia negli ultimi quattro decenni.