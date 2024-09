Come finisce il film Greenland | l’impatto della cometa Clarke

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nel finale del, la famiglia Garrity arriva al rifugio proprio mentreprincipaleta, denominata “”, si abbatte sulla Terra, causando una distruzione globale. Ilsi conclude con la scenafamiglia che esce dal rifugio insieme agli altri sopravvissuti nove mesi dopo, e osserva il mondo devastato ma pronto per un nuovo inizio. La radio comunica che i sopravvissuti in tutto il mondo stanno iniziando a ricostruire. Neldel 2020, la Terra è minacciata da unata frammentata, i cui pezzi colpiscono il pianeta causando devastazioni su larga scala. Il protagonista, John Garrity (interpretato da Gerard Butler), insieme alla sua ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al loro figlio Nathan, cerca di raggiungere un rifugio sicuro in Groenlandia, uno dei pochi luoghi che potrebbero garantire la sopravvivenza durante