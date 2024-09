Choc nella musica italiana il famoso cantante morto folgorato in casa | aveva 35 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una terribile notizia ha scosso il mondo della. La conferma della tragica morte delè arrivatatarda mattinata di oggi, lunedì 9 settembre, e i social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio. “Non ci sono parole, buon viaggio, fai cantare gli angeli in paradiso, condoglianze”, “Un ragazzo pieno di voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla, ora farai cantare gli angeli del paradiso”, si legge sulla sua pagina Facebook. “Voglio credere che Dio sceglie alcuni per un posto migliore, altrimenti non si spiega e si rischia anche di perdere la fede. Buon viaggio, così voglio ricordarti sempre col sorriso, l’amico di tutti, solare con tanto carisma”, scrive l’amico Paki pubblicando una foto in compagnia del. “Un tumore”. Luca Carboni, la confessionesconvolge tutti: “Ecco come l’ho scoperto”.