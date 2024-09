Buona la prima La Pro Sesto riparte con un tris in casa alla Casatese Merate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)SAN GIOVANNI (Milano) Al Breda la rincorsa verso la serie C è cominciata con il piede giusto per la Proche ha strapazzato per 3-1 latese. Gli uomini guidati in panchina da Daniele Angellotti hanno fatto capire con quale piglio intendono affrontare la discesa negli inferi della D dopo la deludente stagione scorsa. In vantaggio al 35’ proprio i padroni dicon la rete messa a segno da Busatto per la gioia dei propri sostenitori in tribuna. Poi la partita si decide nella ripresa. Gli ospiti riescono a pareggiare provvisoriamente i conti con il talentuoso Isella al 25’. Raggiunta sul pari la Procambia marcia e si adopera per far suo questo primo incontro stagionale. Così il vantaggio è prontamente ristabilito 8’ più tardi grazie a Clerici.