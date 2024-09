Ballotta esalta Inzaghi | Miglior tecnico in Italia Aveva bisogno solo di questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Marco, ex portiere della Lazio e compagno di squadra di Simone, ha elogiato proprio ilpiacentino per la sua crescita nelle ultime stagioni. LA CONSIDERAZIONE – Marco, che è stato compagno di squadra di Simonedal 2000 al 2005, ha espresso il suo punto di vista sullo status di allenatore raggiunto dal piacentino. Nel corso di un’intervista a dotsport.it, l’ex portiere azzurro ha affermatoa proposito deldell’Inter: «I numeri danno ragione adi allenare una squadra di prima fascia, non che la Lazio non lo fosse, ma i nerazzurri al momento hanno ambizioni diverse. Ha vinto coppe e campionato, è arrivato in finale di Champions League. Per me, al momento,oggi è ilallenatore in».