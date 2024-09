Anziani in Toscana sono 1 600 gli ultracentenari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 - Gliover 65 residenti oggi incirca 960mila (26% della popolazione), di cui il 33% (318mila)soli. Glinon autosufficienti114mila, di cui gravi il 40%. Gliche nel 2023stati accolti in Rsastati 28mila, mentre nei centri diurni 1.400, quindi in totale il 26% dei non autosufficienti, il resto è rimasto nella propria abitazione. Nel 2050 si prevede che gliover 65 indiventino 1,2 milioni, cioè il 35% della popolazione. Considerando soltanto gli over 80, quelli residenti inoggi 324mila, mentre gli over 1001.600 (di cui l’84%donne). A livello nazionale, nei prossimi 30 anni il numero di over 80 quasi raddoppierà : dai 4,4 milioni di oggi ai 7,9 milioni del 2050.