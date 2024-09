Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) ORE 15.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STATATE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI PRATICA E SPINACETO DIREZIONE EUR IN VIA APPIA CODE AD ALBANO TRA VIA TRILUSSA E VIA DELLA STELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STTALE PONTINA E VIA MATTEOTTI DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral