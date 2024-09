Venezia 2024 i look della cerimonia conclusiva

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 8 settembre 2024) Ultima giornata di red carpet per la Mostra del Cinema di: per l’assegnazione dei vari riconoscimenti previsti, le celebrità calcano per l’ultima volta il tappeto rosso di questa 81esima edizione. Fortemente atteso l’ultimo red carpetMostra del Cinema di. L’edizione 81 si è conclusa con un Leone d’Oro assegnato a Pedro Almodovar per La stanza accanto, il primo film del suo repertorio girato rigorosamente in lingua inglese con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton (che tuttavia non hanno preso parte all’ultimo red carpet al Lido). Diverse le assenti, in realtà, come Nicole Kidman che è stata una delle primissime ad inaugurare il red carpet hollywoodiano ae che per questa edizione ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice.