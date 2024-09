Rai Kids ripercorre la storia della TV dei ragazzi con Armando Traverso e Francesca Barolini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 8 settembre 2024) ROMA – I 70 anni di televisione italiana sono anche quelli dei programmi per. Già dal primo giorno di trasmissioni, il 3 gennaio del 1954, la famosa Tv deifece la sua comparsa nel canale NazionaleRai. Per celebrare questo compleanno così speciale, 70 anni ben portati e pieni di ricordi, Raie Rai Teche hanno realizzato “Teche– La tv deifa 70!”, cinque puntate di 40 minuti ciascuna, condotte da, ricche di divertimento, chicche e sorprese. Il programma andrà in onda su Rai 3, da lunedì 9 a venerdì 13 settembre alle 15.15 circa, e su Rai Play. Per i più grandi si tratterà di lasciarsi coinvolgere dai ricordi, per i più giovani di scoprire i programmi favoriti da genitori e nonni. Conduttori indimenticabili e tanti giovani talenti hanno iniziato la loro carriera nei programmi per bambini Rai.