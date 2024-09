Primoz Roglic eguaglia il record di Heras alla Vuelta Un campione ‘anziano’ in antitesi al ciclismo moderno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) E sono quattro: unche sembrava molto duro dare, nel giro di pochi anni è stato raggiunto daa España non c’è più solamente Robertocapace di vincere per quattro volte il Grande Giro di casa, adesso c’è anche uno sloveno che è riuscito a trovare il poker dal 2019 ad oggi. Una cinque stelle (cinque come i grandi giri, visto che da aggiungere alle quattroc’è anche la Corsa Rosa del 2023) il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe, che purtroppo è esploso in un momento nel quale i fuoriclasse assoluti (su tutti il connazionale Tadej Pogacar) della disciplina lasciano le briciole ai rivali.