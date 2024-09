Nubifragi bombe d’acqua e violente grandinate Maltempo Italia allarme in nove regioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2024). Una forte perturbazione si sta per abbattere su tutta. Sonolea rischio. Il Sud è al riparo grazie all'anticiclone, ma in serata sarà comunque soggetto a rovesci che si concentreranno in particolare sulla Campania. Ad essere particolarmente bersagliati saranno Nord e Centro. Allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su buona parte di Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto e Lombardia e su tutto il Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla sul resto di Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, oltre che su Umbria e parte di Sardegna, Marche e Piemonte.