Martinez in cerca di minuti con l’Inter | occhio al precedente Audero

(Di domenica 8 settembre 2024)i primiufficiali con la maglia del. Lo scorso anno Emil, oggi al Como, dovette aspettare un bel po’. MIGLIORAMENTI – Josepindi una chance.ancora deve scoprire il suo secondo portiere, colui che nella mente di allenatore e società dovrà diventare il primo nel giro di un paio di anni. Ma ad oggi, lo spagnolo, pagato 15 milioni di euro dal Genoa, rimane tutto da scoprire. Qualcosa in realtà si è visto durante il precampionato: ossia buona gestione della palla con i piedi, personalità e importanza in fase di costruzione. Tutte caratteristiche mostrate durante gli anni a Genova. Ma oltre ai pregi, si è notato pure qualche difetto da correggere: soprattutto sui tempi di uscita. L’amichevole contro il Pisa (in data 2 agosto), ultima apparizione dello spagnolo in maglia Inter, aveva infatti messo a nudo tale complicanza.