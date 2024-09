LIVE Sinner-Fritz 6-3 5-4 US Open 2024 in DIRETTA | secondo set sul filo del rasoio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30alza il campanile in risposta,va a segno con un difficile diritto a sventaglio. 0-30 Come ha rispostoPoi in rete il rovescio dell’americano. 0-15 Back di rovescio dispara fuori il diritto. E adesso vediamo secontinuerà ad essere una macchina perfetta con la battuta anche in un game dove deve servire per rimanere nel set. 5-4 Uno scambio lungo dopo tanto tempo. Lungo il diritto dell’americano. 40-15 Prima vincente al corpo, lunga la risposta. 30-15 Servizio al corpo e palla corta di. Stavolta il n.12 neanche parte. 15-15 Ancora una risposta aggressiva disulla seconda, largo il diritto dell’italiano. Momento difficile della partita. 15-0 Magnifico rovescio in cross di. che poi incide con il diritto lungolinea. 4-4 In rete la risposta di diritto dell’italiano.