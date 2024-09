Jannik Sinner trionfa allo Us Open

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 22.35vince lo Ussuperando in finale Taylor Fritz 6-3 6-4 7-5 in 2h17'. Per il n.1 Atp prosegue un 2024 stellare: 2 Slam (Melbourne a gennaio e New York ora) e 4 altri tornei (fra cui i 1000 di Miami e Cincinnati). Partita molto complicata,il californiano n.12 Atp si aggrappa al servizio, mentreha difficoltà a trovare la prima di servizio. Ma ha anche la grandissima capacità di tirarsi fuori dai guai. Nel primo set vince 4 giochi di fila dal 2-3 al 6-3. Nel 3° altri 4 di fila dal 3-5 al 7-5.