Incidente sull’A1 tra Lodi e Piacenza | feriti tre ragazzi uno è grave

(Di domenica 8 settembre 2024)– Auto fuori strada all’alba lungo la tratta A1, tredi cui uno. E’ il bilancio dell’avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 settembre, lungo l’Autostrada del sole Milano-Napoli. E’ stata segnalata un’uscita di strada, sembra autonoma, tra il casello Bassogiano e. L’auto procedeva in direzione nord quando qualcosa è andato storto e ha perso aderenza. L’origine dello schianto è al vaglio della polizia stradale, che è intervenuta sia per i rilievi di rito, che per gestire la viabilità. Il veicolo si sarebbe ribaltato più volte, fino a feriremente uno dei tredi 23 anni a bordo e lasciare traumi anche agli altri due suoi amici. Il 118 è stato attivato ae si è precipitato in posto per garantire il soccorso. C’erano l’automedica e due ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa.